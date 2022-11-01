Їм не шкода грошей: Ігнат пояснив, чому Росія витрачає мільйони на ракети

Росія продовжує атакувати українські міста та села ракетами. Як виявилось, Кремлю не шкода грошей на них, але є проблема з кількістю.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. За його словами, наразі для Росії головна проблема – це кількість ракет.

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Росії не шкода грошей на ракети

Ті гроші, які Росія витрачає на ракети, ми рахуємо. Вони вже потрачені давно. Зараз триває виробництво ракет, але їх так швидко не зробиш,

– розповів Ігнат.

Він зазначив, що росіяни хочуть нас знищити і робитимуть це далі. Єдине – у Росії немає можливості швидко поповнювати запас ракет. Тому зараз вони й пішли до Ірану з протягнутою рукою за безпілотниками і за балістичними ракетами.

"Найголовніша проблема для росіян – це кількість ракет. Грошей їм не шкода, вони зараз не грають важливу роль. Важливе – виробництво", – наголосив Ігнат.

Росія атакувала Україну обмеженим типом ракет

Раніше військовий експерт Ігор Романенко розповів, що 31 жовтня Росія використовувала лише ракети Х-101 та Х-555, натомість дронів та ракет інших типів не застосовували. Це пов'язано з тим, що у росіян суттєво зменшилась кількість як ракет, так і іранських дронів.

За його словами, цьому слід завдячувати подіям у Севастополі, коли внаслідок вибухів було пошкоджено фрегат "Адмірал Макаров". Так, "Адмірал Макаров" – це носій 8 ракет типу "Калібр". Крім того, можливо, було вражено і катер, який несе до 6 ракет.

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