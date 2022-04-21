На ракети Росії вже не вистачатиме, – Давидюк про відмову країн від російської нафти

Німеччина та Франція заявили, що до кінця 2022 року відмовляться від використання російської нафти. Дуже хочеться, аби це були не лише заяви, а й дійшло до справ.

Про це у ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також додав, що лише відмова від російської нафти та газу можуть "поховати" економіку країни-агресорки.

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Для росіян це надзвичайно сильний удар, як мінімум – на ракети у них вже не вистачатиме, а може й на корупцію та розкрадання теж,

– говорить Давидюк.

На його думку, також потрібно слідкувати, щоб не було політичного відкату та корупції і Росія не намагалась тиснути на країни.

Чи потрібна російська нафта Китаю

Бо зараз Росія "шантажує" вустами Ле Пен( кандидатка в президенти Франції – 24 ред.), мовляв, якщо не будете купувати в Росії газ і нафту, то підемо продавати Китаю, говорить політолог.

Він переконаний, що попри все – Китай дивиться на Росію, як на кульгаву одноногу жертву, яку він готовий з'їсти в будь-яку секунду.

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