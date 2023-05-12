Логістика ворога зазнає ще більшої шкоди, – військовий експерт про ракети Storm Shadow

Велика Британія передасть Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Це дуже гарна новина.

Насамперед Storm Shadow щонайменше вдвічі потужніші, ніж американські ATACMS. Вони летять на відстань до 250 кілометрів, можуть долати РЕБ, ППО та ПРО ворога. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Валадислав Селезньов.

Варте уваги Замінять ATACMS: військовий оглядач детально розповів про ракети Storm Shadow

У ворога майже немає шансів

Фахівці стверджують, що влучність та ефективність ракет Storm Shadow складає 95 – 97%. Очевидно, що для них знайдеться багато роботи на окупованих територіях.

Наші британські партнери наполягають, щоб ми не використовували далекобійну зброю для ураження об'єктів території Росії. Селезньов переконаний, що ми й власними силами з цим впораємося. Український оборонно-промисловий комплекс та український бізнес працюють над тим, щоб ми мали таку можливість. Передовсім йдеться про дрони та інші засоби.

Ворог має розуміти: той, хто посіяв вітер, пожне бурю. Підготовка поля бою є надзвичайно важливою, – акцентує військовий експерт.

Перед тим, як українська армію рушить вперед, проводиться ретельна артилерійська та ракетна підготовка територій, де буде відбуватися контрнаступ з метою знищення усіх ворожих військових та інфраструктурних об'єктів. Це абсолютно раціональний підхід.

Селезньов про ракети Storm Shadow: дивіться відео

Коли ворог потужний і має достатньо ресурсів, щоб відбивати українські контратаки – втрати українського війска будуть надзвичайно великими. Тільки-но ми зведемо нанівець усі бойові можливості українських вояків, ми відносно невеликими втратами й зусиллям зможемо визволяти території України.

"Те, що це відбудеться, зрозуміло. Те, що росіяни зараз знервовано шукають напрямки, де рушатиме українське військо, так само очевидно. Але у полі зору російського генштабу 1 450 кілометрів лінії фронту – вони не знають, де саме почнеться контрнаступ", – стверджує Владислав Селезьов.

Варіанти розвитку подій можуть бути абсолютно різні. На думку військового експерта, рішення вже прийнято. А от коли саме розпочнеться контрнаступ ЗСУ – ми дізнаємося постфактум.

Селезньов підкреслив, що "бавовна" у Криму та на території Росії – це підготовчий процес до українського контрнаступу. Наші розвідники готові. За даними журналістів-дослідників, лише на території тимчасово окупованого Криму є 223 військових об'єкти росіян. Відповідна інформація, безумовно, є у ГУР МО.

Відомо, що загальна кількість ракет Storm Shadow – близько 1 000 одиниць. Звісно, усі ракети нам не передадуть. Однак та кількість, яка передана для потреб ЗСУ, є вкрай важливою,

– впевнений Селезньов.

Зараз росіяни розташовують свої обєкти на відстані 100 – 120 кілометрів до лінії зіткнення, бо розуміють, що наші HIMARS туди не долітають. "А тут ми маємо дуже потужні ракети. Усі склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами росіянам потрібно буде або ретельно ховати, або перевозити далі", – підсумував військовий експерт Владислав Селезньов.

Росіян охопила істерика