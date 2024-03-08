"Обов'язково будуть у нас": Данілов про терміни поставок ракет Taurus і ATACMS для України

Україні для протистояння російській агресії надзвичайно важливе далекобійне озброєння. Зокрема, ракети Taurus і ATACMS. Олексій Данілов висловив свою думку щодо того, коли вони будуть у нас.

В ефірі "Українського Радіо" секретар РНБО Олексій Данілов відповів на питання про перспективи отримання нашою державою ракет Taurus і ATACMS. Його спитали, коли нам зможуть надати відповідне озброєння західні партнери.

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Данілов закликав трохи зачекати

Отже, секретар РНБО наголосив на тому, що відповідне питання обов'язково буде зрушене. Він також звернув увагу на те, що зараз розповідає Олаф Шольц. На думку Данілова, німецький канцлер таким чином може залишити свою військову промисловість узагалі без замовлень.

Я можу навести приклад: перші країни, які починали нам давати таке важке озброєння, — це Велика Британія та Франція. І ми на сьогодні застосовуємо ці засоби ураження, якщо говорити про Чорне море, і бачимо перфектні результати, які ми маємо в цьому напрямку,

– зауважив Данілов.

Він також додав, що Швеція, яка почала та продовжує постачати нам певні засоби ураження, вже отримує на своє озброєння замовлення на мільярди доларів. А все тому, що воно продемонструвало себе безпосередньо на лінії фронту та в бойових умовах.

Якщо ж Шольц хоче завалити свою промисловість, залишити бізнес Німеччини без замовлення, то він далі може вдавати, що ми когось будемо атакувати. Ми захищаємо свою землю і звільняємо тільки її, в нас немає зазіхань на землю Росії і ми до них не приходили,

– додав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що нині Україна захищає і Шольца, і Німеччину, і Європу від російських загарбників. І якби ми просіли 24 лютого 2022 року, як про це доповідали і Шольцу, і всім іншим, саме вони б зараз воювали. І тоді б вже ми глянули, які з них вояки.

Олексій Данілов підкреслив, що нам потрібні не війська, а "спроможність захищатися від божевільного російського окупанта". Він додав, що решту ми спроможні робити самотужки. І він переконаний, що рано чи пізно це дійде і до самого Шольца, і до його оточення, яке відмовляє його від передачі Taurus.

Що ж стосується ATACMS, то давайте трохи почекаємо. Я більш ніж впевнений, що вони обов'язково будуть в нас і при нагоді ми будемо ними нищити російських окупантів, які вдерлися на нашу землю,

– додав Данілов.

Напередодні Володимир Зеленський дав інтерв'ю. У ньому глава держави розповів, що б могло змінити перебіг війни. За словами президента України, цьому могла б посприяти далекобійна зброя. Він зазначив, що вона б допомогла нашим військовим просуватися на фронті.