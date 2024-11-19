Німецька опозиція вважає, що Шольц не хоче передавати Taurus Україні через "партійну тактику"

Попри дозвіл США бити по Росії ракетами ATACMS, Німеччина не хоче приймати відповідного рішення щодо Taurus. Опозиція каже, що Шольц керується "партійною тактикою".

До слова, ракети Taurus були б у пригоді Україні, адже мають більшу дальність, аніж ATACMS. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Tagesschau.

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"Німеччина буде сприйматися як нерішучий і ненадійний партнер"

Німецька опозиція звинуватила Шольца у тому, що він нібито приховує бажані крилаті ракети від України, керуючись партійною тактикою.

Канцлер знову надає перевагу партійним інтересам над інтересами зовнішньої політики та політики безпеки Німеччини,

– заявив речник парламентської групи ХДС/ХСС у Бундестазі Флоріан Ган.

Він назвав позицію Шольца "серйозною помилкою" та зауважив, що Німеччина через це буде сприйматися на міжнародному рівні як нерішучий і ненадійний партнер.

Довідково. Крилаті ракети Taurus мають довжину близько п'яти метрів, а їхня вага – майже 1400 кілограмів.

Вони оснащені власним двигуном і декількома навігаційними системами, які дозволяють їм здійснювати низькі польоти.

Ці ракети можуть знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів, а ще їх важко вразити засобами ППО.