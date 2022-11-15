Масовий пуск ракет Х-101 з Волгограда – Астрахані: голови ОВА попереджають про небезпеку

У східних та південних областях України оголосили повітряну тривогу. Голови ОВА попередили українців про ймовірний масовий пуск смертоносних снарядів.

З попередженням до місцевих мешканців звернулися голови Запорізької та Миколаївської ОВА, а також мер Кривого Рогу. Про це повідомляє 24 канал.

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Може бути дві хвилі атак

Очільник Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що росіяни здійснили масовий пуск ракет Х-101 з літаків Ту-95. Вилетіла ворожа авіація з району Волгоград – Астрахань, що у Росії. Міський голова закликав всіх негайно спуститися в укриття, бо можливі дві хвилі ударів.

Шановні запорожці, висока ймовірність масованої ракетної атаки ворога. Негайно прямуйте до укриттів! Бережіть себе,

– заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Де розташований Волгоград: карта

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Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім був лаконічним. Він написав, що ракети вже у повітрі і закликав мешканців регіону сховатися в укритті.

Зауважимо, що повітряну тривогу на Сході та Півдні оголосили близько 13:30, а повідомлення про пуски ракет надійшло о 13:56. За кілька хвилин після того сирени увімкнули й у Центрі України.

Моніторингова група о 14:06 повідомила про вибухи у Запорізькій області. Наразі невідомо, чи пов'язані вони з пуском ракет. Згодом, о 14:16 стало відомо про 6 повторних запусків снарядів з Каспійського моря.

Скільки ракет могли запустити росіяни

О 14:42 Monitor заявив про приблизно 10 літаків Ту-95, які можуть нести до 80 ракет. Ймовірно, їх є менше. Крім того, росіяни могли запустити "Калібри", щоб ускладнити роботу ППО.

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15 – 16 листопада під час проведення саміту лідерів G20.