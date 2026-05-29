Ракети на заході України, не ігноруйте тривогу, – Садовий

Увечері 29 травня України атакують ракети. Події розвивалися досить швидко, тож тривога вже на Заході України.

Про небезпеки йдеться в телеграм-каналі Андрія Садового. Якщо у вашому регіоні тривога, пройдіть в укриття!

Що відомо про ракетний обстріл України 29 травня?

О 19:47 мер Львова написав, які загрози є і де.

Ракети на заході України. Не ігноруйте повітряну тривогу. Перейдіть у безпечне місце та залишайтеся до відбою!

– ідеться в його дописі.

Слід сказати, що дані на цій карті змінюються в режимі онлайн. Як і самі події, адже швидко стало відомо, що ракети розвернулися на Київ. Там уже пролунали вибухи, як повідомили кореспонденти 24 Каналу.

Повітряні сили не вказували, звідки на Україну полетіли ракети цього вечора. Монітори писали про активність пускових установок балістики, дехто припускав, що ракети могли пустити з літака Ту-95МС – можливо, з Ульяновської області. Проте це не офіційна інформація.