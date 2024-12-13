Не перемир'я: після масованого удару в Путіна цинічно заявили, що хочуть миру

Вранці 13 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну, використовуючи різні види озброєння. Опісля речник російського диктатора Дмітрій Пєсков зробив заяву про прагнення до миру.

У Кремлі наполягають на виконанні умов Москви. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Пєсков заявив, що саме по собі перемир'я – це не те, чого хочуть у Кремлі.

Ми хочемо миру, який настане після того, як будуть виконані наші умови. І після того, як будуть досягнуті всі поставлені нам цілі,

– каже путінський речник.

Він додав, що Росія буцімто досі відкрита для переговорів на базі стамбульських домовленостей 2022 року. Ба більше, Путін вважає їх можливими та необхідними, однак передумов для перемовин все ще немає.

У цьому Кремль звинувачує українську сторону, яка начебто ухиляється від діалогу. Тож, за словами Пєскова, Росія продовжує військові дії проти України.

Раніше 24 Канал писав про ранкову російську атаку майже 300 ракетами та БпЛА і статистику збитих цілей.