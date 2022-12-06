Зіграли 2 чинники, – експерт Defense Express про відбиття масованого ракетного удару Росії

Під час масованої ракетної атаки 5 грудня сили української ППО збили велику кількість ворожих ракет. Росіянам не вдалося занурити Україну у темряву.

Про це 24 каналу розповів військовий оглядач порталу Defence Express Іван Киричевський. Він нагадав, що Росія запустила по Україні понад 70 ракет, із них понад 60 знищила українська протиповітряна оборона.

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Найменш результативний обстріл від жовтня

За словами Киричевського, не можна говорити про те, що російські військові запустили аномально малу кількість ракет. Наприклад, під час атаки 17 листопада, коли окупанти обстрілювали об'єкти газовидобувної інфраструктури в Україні, вони випустили усього 18 ракет. Втім, цього разу проти окупантів зіграла їхня самовпевненість.

Іван Киричевський Військовий оглядач порталу Defence Express Росіяни, очевидно, думали, що вони знають всі обхідні маршрути нашої ППО та розуміють, як змусити наших диспетчерів втратити управління енергосистемою. Але щось пішло не так. Ракетний обстріл 5 грудня для росіян видався найменш результативним, починаючи з 10 жовтня.

Він додав, що у низці областей, зокрема у Київській, Одеській, Вінницькій та Сумській, все ж виникли капітальні проблеми з енергозабезпеченням. Однак, на щастя, на відміну від попередніх випадків ракетна атака не призвела до колапсу енергосистеми у масштабах всієї України.

Чому росіяни під час атаки 5 грудня зазнали невдачі

За словами Киричевського, у тому, що росіянам не вдалося досягнути результатів, на які вони сподівалися, зіграли 2 чинники:

стрибок професіоналізму наших зенітників;

професійні дії українських енергодиспетчерів, які змогли втримати цілісність енергосистеми.

Експерт Defense Express зазначив, що росіянам доведеться шукати якісь інші методи впливу на цивільне населення.

"Зараз Росія намагається тягнути час і використовувати ефект раптовості. Однак час працює не на користь росіян", – зауважив Киричевський.

Україна суттєво підсилила свою ППО

За його словами, протягом листопада Україна отримала від західних партнерів близько 10 зенітно-ракетних комплексів різних типів – це як новітні NASAMS, так і перевірені часом MIM-23 HAWK.

"Якщо заглиблюватися у термінологію, те, що на Заході називається комплекс, у нас за штатною структурою може бути повноцінною батареєю. Це дозволило збільшити щільність прикриття наших об'єктів енергоінфраструктури", – сказав Киричевський.

Також, як повідомив експерт, українські зенітники навчилися збивати крилаті ракети з німецьких зенітних танків Gepard.

Якщо росіяни й надалі тягнутимуть час і якщо не трапиться нічого надзвичайного, то показник збиття ракет триматиметься на такому ж рівні, як 5 грудня – тобто 85% збитих крилатих ракет,

– зазначив військовий оглядач.

Росіяни не здатні "перенаситити" українську ППО

Він додав, що під час обстрілу 23 листопада, який закінчився блекаутом, росіяни відстріляли всього 77 ракет.

З одного боку, окупанти вперлися у "стелю", коли вони за один раз не зможуть випустити понад 80 ракет.

З іншого, результативність та продуктивність нашої протиповітряної оборони виросла до тієї "стелі", коли 70 крилатих ракет ворога уже не є тим порогом, що здатний "перенаситити" нашу систему ППО.

Україна прикрила об'єкти критичної інфраструктури

Окрім того, за словами Киричевського, Україна прикрила об'єкти критичної інфраструктури несподіваними елементами. Зокрема, українські військові застосовують "Стінгери" специфічної модифікації, отримані з Литви на початку лютого. Там є апаратура, яка дозволяє приймати дані з об'єднаної системи ППО.

Також на допомогу ППО прийшли британські комплекси Stormer FMV на гусеничному шасі, які спочатку працювали по росіянах на фронті. Однак зараз їх перекинули прикривати критичну інфраструктуру.

Чим більше засобів протиповітряної оборони є навколо критичної інфраструктури, тим простіше стало збивати ракети і тим більше ракет потрібно витрачати росіянам, щоб хоча б щось пробилося,

– зауважив військовий оглядач.

Він додав, що 5 грудня російські загарбники запускали по Україні не тільки Х-101 та Х-555, а й надзвукові крилаті ракети X-22.

"Такі ракети у нас збивати майже нічим. Можливо, саме вони й опинилися у списку тих, які долетіли до цілей. Однак якщо й невелика кількість дозвукових крилатих ракет змогли просочитися крізь бойові порядки, то все одно це кращий результат, ніж можна було б очікувати у наших умовах", – наголосив Киричевський.

Іван Киричевський розповів, як українська ППО змогла відбити ракетну атаку: дивіться відео

Масована ракетна атака 5 грудня: коротко