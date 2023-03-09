На Тернопільщині через ракетний обстріл пошкоджено будинки, утворена велика вирва

Росія завдала масованого ракетного удару вночі 9 березня. У Тернопільській області зафіксовано падіння уламків ракети.

Про це розповів голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. За його словами, на території Підгаєцької громади Тернопільського району зафіксовано падіння уламків ракети.

Дивіться також Увесь Харків сьогодні без світла: наслідки російської атаки 9 березня

Яка ситуація на Тернопільщині

Вибухом пошкоджено 5 будівель, одна з яких житлова. Утворилася велика вирва. На щастя, жертв та потерпілих немає.

За результатами огляду уламків вибухотехніками небезпечних частин не виявлено, проте місце події може бути уражене залишками ракетного палива.

Труш додав, що на місці події працюють оперативно-слідчі групи УСБУ та ГУ НП в області, а також фахівці ГУ ДСНС, з метою встановлення маркування ракети та збору речових доказів.

Людям не можна підходити, бо уламки ракети можуть виділяти шкідливі речовини. Як бачимо, пошкоджене сімейне господарство, яке не має відношення до критичної інфраструктури, тому закликаємо усіх не ігнорувати сигнали тривог,

– каже голова Тернопільської ОВА.

Що відомо про масовану ракетну атаку 9 березня

Росія завдала масованого удару по території України за допомогою ракет та дронів. Звуки вибухів пролунали у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Хмельницькому, на Львівщині та в інших населених пунктах.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зауважив, що російські військові здійснили 81 пуск ракет різного базування.

Сили ППО спільно з іншими підрозділами Збройних Сил України збили з 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 і "Калібр" – 34. Також на брухт перетворили 4 іранські дрони.