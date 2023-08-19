Ілюстрація боягузливості і цинізму: як у світі відреагували на ракетний удар Росії по Чернігову

Росія здійснила черговий ракетний терористичний акт 19 серпня. Близько полудня ворог влучив у самісінький центр Чернігова, забравши життя 7 людей. Як на це відреагувала світова спільнота.

Близько 11:30 у Чернігові пролунали вибухи. Невдовзі стало відомо, що росіяни завдали ракетного удару по центру міста. Внаслідок цього загинуло 7 людей і ще 144 зазнали поранень. Чергова терористична атака викликала осуд у світової спільноти та ООН, передає 24 Канал.

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Тероризм Росії засуджують

З відповідною позицією виступило Міністерство закордонних справ Франції. У ньому обурені, наскільки цинічно Кремль продовжує віддавати злочинні накази, завдаючи ударів по цивільних об'єктах.

У МЗС також посилаються на міжнародні норми. Вони передбачають, що подібні воєнні злочини Росії розглядатимуть у Гаазі на військовому трибуналі.

Згідно з міжнародним правом, умисне завдання ударів по цивільних об'єктах є воєнним злочином. Це ще одна ілюстрація російської боягузливості та цинізму,

– наголошують у відомстві.

У ньому також підкреслили, що Франція надалі підтримуватиме Україну. Крім того, Париж працюватиме над передачею Україні зброї та гуманітарної допомоги.

США оплакують трагедію України

Відреагувала на ракетний терор пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона присвятила допис "жахливим новинам про сьогоднішній обстріл". Брінк підкреслила, що ворог бив по історичному центру Чернігова.

Невинні чоловіки, жінки та діти, які насолоджувалися чудовою суботою – святом в Україні – ніколи не мали бути вбитими чи пораненими. Атаки по українських містах, портах та населенні відображають глибину, на яку Росія опустилася, і має зупинитися. Разом із народом України ми оплакуємо цю трагедію,

– підкреслила вона.

Атакам слід покласти край

На цьому наголосила координаторка з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун.

Я вкрай стурбована звісткою про черговий російський удар, нанесений незадовго до цього по центру міста Чернігова на півночі України, внаслідок якого загинули й дістали поранень десятки мирних жителів, зокрема діти,

– наголосила вона.

Браун підкреслила, що засуджує російські удари по Україні, які повторюються та стають причиною жертв серед людей. Окремо вона наголосила, що жахливо бити по головній площі великого міста. Атакувати його тоді, коли ним прогулювалися люди, йшли до церкви, щоб відсвяткувати велике для українців свято.

Напади на цивільне населення або цивільні об'єкти суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом. Цьому необхідно покласти край,

– наголосили в ООН.

Зауважимо, що станом на 20:00 рятувально-пошукова операція у Чернігові завершилася. Відомо про 154 постраждалих від рук ворога. Мовиться про 7 жертв і 144 поранених, зокрема 15 дітей і 15 співробітників поліції.