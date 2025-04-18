Ракетна атака по Дніпру: пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс
- Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс.
- Сили ППО знищили 3 безпілотники й 3 ракети, постраждалих немає.
Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру за допомогою балістики вночі 18 квітня. Внаслідок цього, згідно з оприлюдненою інформацією, у місті є руйнування цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Він показав наслідки російського удару.
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Наслідки ракетного удару по Дніпру
За словами посадовця, вранці вибухи пролунали у Дніпровському районі. Внаслідок ракетної атаки у самому Дніпрі пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс. У Підгородному зайнялася суха трава. Понівечені приватні будинки й теплиці.
Крім того, через атаку у Новоолександрівській громаді горіло майно в господарській споруді. Пожежу загасили. Згідно з оприлюдненою інформацією, ніхто внаслідок удару чи загоряння не постраждав.
Внаслідок атаки на Дніпро є руйнування / Фото ОВА
У Дніпропетровській області працювали сили протиповітряної оборони. Їм вдалося знищити 3 безпілотники й 3 ракети.
Нагадаємо, вибухи у Дніпрі пролунали орієнтовно о 05:24, про це повідомляв Сергій Лисак, зазначивши, що всі деталі будуть згодом. Місцеві телеграмні спільноти писали, що в одному з районів міста після вибуху сталося займання та спостерігається задимлення.