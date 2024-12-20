Ракетна атака по Києву: відомо про перших постраждалих

Росія вдарила по Києву ракетами. Є потерпілі.

Вранці Росія обстріляла українську столицю ракетами. Ворог міг використати снаряди різних типів. Моніторингові канали повідомляли про удари "Іскандерами" і "Кинджалами". У місті лунала серія вибухів, передає 24 Канал із посиланням на міську владу.

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Наслідки ракетного удару по Києву

За словами мера міста Віталія Кличка, щонайменше у чотирьох районах міста зафіксоване падіння уламків.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто, а також пошкоджено тепломагістраль, офісну будівлю, дорожнє покриття. Загорілося 5 автомобілів.

Саме там є двоє поранених. Їх госпіталізували.

У Дніпровському районі уламки впали на дах будинку. Попередньо, це недобудова. У Солом'янському і Шевченківському районах – пожежі.