Перетворилась на руїни: росіяни скинули 3 КАБи на одну з найкращих шкіл Сумщини

Російські війська 7 листопада завдали ударів по освітньому закладу на Сумщині. Зокрема, по Краснопільському ліцею, що є важливим освітнім закладом громади.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням Сумську обласну військову адміністрацію. Внаслідок атаки будівля місцевої школи зазнала значних пошкоджень.

Читайте також Росіяни завдали удару по п'ятиповерхівці на Донеччині: є загиблі та поранені

Росіяни частково зруйнували школу

Атака спричинила масштабні руйнування в ліцеї. Внаслідок вибухів постраждала не тільки структура будівлі, а й техніка, необхідна для навчального процесу. Краснопільський ліцей, який вважався одним з найкращих у громаді, наразі частково перетворився на руїни.

Дуже багато пошкоджень: і вікна, і внутрішні перегородки, і комп’ютерна техніка, і мультимедіа. Взагалі все, що роками відбудовувалося, знищено сьогодні наглим ворогом,

– розповіла секретар Краснопільської ради Ірина Юхта.

Окрім школи, під час атаки було пошкоджено близько 20 приватних будинків, що належать мирним жителям громади.

До слова, російські війська використовують безпілотники-приманки, що імітують "Шахеди", щоб здолати українську ППО.

До того ж Росія збільшує кількість винищувачів Ту-95 біля України, попри заяви про припинення ракетних атак.

Загальна кількість Ту-95МС поблизу України на 07 листопада становила 20 одиниць, з них 12 – на базі "Оленья", 5 – на "Енгельс-2", 3 – на "Дягілєво".