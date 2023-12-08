Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що Росія хоче накопичити кількість ракет до недоторканного запасу.
Зверніть увагу Вночі вдарили "Шахедами", а зранку – ракетами: усе, що відомо про ворожу атаку по Україні
Наскільки масованою може бути ракетна атака
Світан вважає, що 8 грудня росіяни могли запустити 20 крилатих ракет, оскільки бомбардувальники Ту-95МС зараз носять по 2 ракети. Відповідно, одна з них могла не долетіти.
Він зауважив, що окупанти давно не завдавали ракетних ударів із бомбардувальників Ту-95МС. Адже Росія намагається накопичити кількість ракет до недоторканного запасу.
Частинами будуть однозначно скидати, невеликими хвилями,
– припускає полковник запасу.
На його думку, велику хвилю ракет росіяни можуть запустити лише під якесь свято чи інформаційний потік. Тож у середньому можливе застосування 20 – 30 ракет. Якщо додати ще й "Шахеди", то загалом може бути 40 – 50 повітряних цілей.
Куди Росія найчастіше запускає "Шахеди"
Полковник зауважив, що росіяни часто атакують "Шахедами" саме Старокостянтинів на Хмельниччині, тому що чудово знають, що там розташована авіабаза. У 2018 році на цьому аеродромі виконували бойові завдання й сідали літаки F-15.
За його словами, росіяни думають, що після отримання винищувачів F-16 ми розміщуватимемо їх на цій базі, й намагаються зараз якось дістатися інфраструктури. Однак в Україні є ще чимало аеродромів.
А в Старокостянтинові доволі серйозна система ППО,
– зауважив Світан.
Тому, додав льотчик-інструктор, окупанти намагаються якось її пробити. Ми ж збільшили кількість мобільних груп для знищення "Шахедів".
Ракетна атака на Україну: останні новини
- Росія відновила ракетні обстріли із стратегічної авіації. Зранку 8 грудня бомбардувальники Ту-95МС завдали удару по Україні. Наша ППО знищила 14 крилатих ракет. Значну кількість збили неподалік Києва. Також повітряні цілі знищували на Дніпропетровщині.
- У Дніпропетровській області під удар потрапив Павлоградський район. Голова ОВА Сергій Лисак розповів, що внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще декілька були травмовані.
- У Міненерго відреагували на ракетну атаку. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук сказала, чи вплинув цей обстріл на на роботу енергосистеми. Вона також наголосила, що міністерство готується до непередбачуваної поведінки противника.