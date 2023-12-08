Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що Росія хоче накопичити кількість ракет до недоторканного запасу.

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Наскільки масованою може бути ракетна атака

Світан вважає, що 8 грудня росіяни могли запустити 20 крилатих ракет, оскільки бомбардувальники Ту-95МС зараз носять по 2 ракети. Відповідно, одна з них могла не долетіти.

Він зауважив, що окупанти давно не завдавали ракетних ударів із бомбардувальників Ту-95МС. Адже Росія намагається накопичити кількість ракет до недоторканного запасу.

Частинами будуть однозначно скидати, невеликими хвилями,

– припускає полковник запасу.

На його думку, велику хвилю ракет росіяни можуть запустити лише під якесь свято чи інформаційний потік. Тож у середньому можливе застосування 20 – 30 ракет. Якщо додати ще й "Шахеди", то загалом може бути 40 – 50 повітряних цілей.

До речі! Росія використовує Ту-95 для ракетних обстрілів України. З цих бомбардувальників ворог запускає крилаті ракети типу Х-555 та Х-101. Ракета Х-101 важить орієнтовно 2200 – 2400 кілограмів. Вона одна з найдорожчих російських ракет, приблизна вартість – 13 мільйонів доларів. Це вдвічі дорожче за ракету "Калібр".

Куди Росія найчастіше запускає "Шахеди"

Полковник зауважив, що росіяни часто атакують "Шахедами" саме Старокостянтинів на Хмельниччині, тому що чудово знають, що там розташована авіабаза. У 2018 році на цьому аеродромі виконували бойові завдання й сідали літаки F-15.

За його словами, росіяни думають, що після отримання винищувачів F-16 ми розміщуватимемо їх на цій базі, й намагаються зараз якось дістатися інфраструктури. Однак в Україні є ще чимало аеродромів.

А в Старокостянтинові доволі серйозна система ППО,

– зауважив Світан.

Тому, додав льотчик-інструктор, окупанти намагаються якось її пробити. Ми ж збільшили кількість мобільних груп для знищення "Шахедів".

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