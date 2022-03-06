Ракетне пекло, влаштоване Росією в Україні, скоро закінчиться

Російські окупанти почали застосовувати по території України ракети тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

Смертельні "подарунки" окупантів вичерпуються

Вчора вже повідомлялося, що у росіян закінчилися оперативні запаси ракет для ОТРК "Іскандер" і залишилися лише недоторканні резерви.

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У зв'язку з цим у Білорусь було перекинуто військово-транспортною авіацією ВКС РФ не менше 30 ТРК "Точка-У".

Нині саме вони переважно застосовуються для завдання ударів по Україні. На одному з відео видно ракету 9М79М ТРК "Точка-У", збиту в Чернігівській області.

М'яч – на полі України

Мінус, який для нас – плюс, застосування цих ТРК у тому, що у них у 4 – 6 разів, залежно від модифікації, менша дальність ураження цілей, а також вони більш вразливі для комплексів ППО.

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Фактично, російські війська тепер обмежені в можливостях щодо завдання ударів углиб України, і ефективність цих ударів буде нижчою. Якоїсь миті ці ТРК змушені будуть також зайти на територію України, що робить імовірним як їх знищення, так і захоплення.

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