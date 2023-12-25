Далеко до виконання: у ГУР розповіли про план Росіян збільшити обсяг ракетного озброєння

Попри збільшення темпів виробництва нових ракет Росією, їх обсяги зараз менші, ніж минулої зими чи на початку повномасштабного вторгнення. Однак, загроза потужних ракетних атак залишається високою.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов, інформує 24 Канал. За його словами, окупанти атакують у більш заощадливому режимі, ніж минулої зими.

Дивіться також Альтернатива F-16: які плюси та мінуси західних літаків, які могли б передати Україні

Щодо темпів виробництва, Юсов уточнив, що у ворога є плани збільшення ракетного потенціалу, але до їх виконання йому ще далеко.

Зараз вони працюють у більш заощадливому режимі, ніж минулої зими. Але кожна атака — це випробування для ППО. Що стосується темпів виробництва, є плани ворога, однак до їх виконання ще далеко. Санкційна політика дається в знаки, як і загальна деградація Росії в технічному плані,

– вважає Юсов.

Також представник розвідки зазначив, що "хоч запаси росіян уже не ті, на кілька потужних атак вони здатні".

Ба більше, ворог уже проводив цієї зими спроби атак, загроза зберігається.

"У багатьох випадках, коли наші захисники збивають цілі, вони навмисно не коментують, куди вони були спрямовані. Така загроза зберігається", – зазначив Юсов.

Чи достатньо у Росії ракет