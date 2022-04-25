Ракетні атаки по Львівщині: у Золочівському районі виникли пожежі
25 квітня 2022 , 09:05Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Максима Козицького
На Львівщині зранку 25 квітня було чути звуки вибухів. У двох населених пунктах Золочівського району виникли пожежі.
Однак ситуація контрольована, запевнив глава Львівської ОДА Максим Козицький.
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Деталі влада обіцяє згодом, а поки людей просять залишатись в укриттях. Перед цим Козицький повідомляв, що в області працює ППО.
Майже по всій Україні – повітряна тривога
Практично в кожній області України зранку оголосили про повітряну тривогу. У деяких регіонах, крім Львівщини, теж чути звуки вибухів. Наприклад, на Вінниччині та Рівненщині.
Нагадаємо, в укриттях потрібно лишатись до повторного сигналу тривоги, який означає, що небезпека минула.