Росія накопичує ракети для нової масованої атаки по Україні: у НАТО попередили про загрозу

Попри затишшя у ракетних атаках по Україні, розвідувальні дані НАТО свідчать про те, що Росія виробляє значну кількість ракет, накопичуючи озброєння для нових ударів.

Про це під час спілкування із журналістами у рамках міністерського засідання НАТО у Брюсселі заявив високопосадовець Альянсу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄП.

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Що відомо розвідці Альянсу

Високопосадовець висловив упевненість в тому, що Росія накопичує запаси для нових ударів, проте визнав, що у противника необхідність настільки регулярного застосування ракет, як було раніше. Причиною стала заміна ракетних атак дроновими.

Росіяни значно покращили свою тактику використання дронів-камікадзе, вони більш ефективно їх використовують. Це призводить до того, що зменшується потреба у великих ракетних ударах,

– запевнив він.

За його словами, попри вищезгадане, потреба Росії повернутися до ракетних атак лишається незмінною задля здійснення масованих атак по Україні. Вони, на думку представника НАТО, мають дуже значне військове значення та вплив на моральний дух.

"Ми бачимо зараз те, що бачили й раніше, коли росіяни сповільнюють авіаудари далекого радіусу дії, у цей час накопичують запаси, щоб потім застосувати її у масованих ударах... Якщо вони відбуваються кожні пару тижнів, це має ефект. Тому схоже, що йдеться про накопичення тактичних запасів, щоб потім використати їх у великих кількостях", – додав він.

Посадовець, посилаючись на розвідувальні дані, також наголосив, що Росія безсумнівно продовжує виробляти велику кількість ракет, зокрема балістичних. Крім того, Москва продовжує закуповувати додаткову кількість озброєння Північної Кореї.

До слова, нагадаємо, російські війська вдарили по Кривому Рогу балістикою удень 2 квітня. Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено близько десятка багатоповерхівок, автівки, АЗС, приміщення пошти, гаражі та адмінбудівлі.