У Defense Express пояснили, завдяки чому суттєво зросло збиття крилатих ракет

Атаки Росії по території України не втрачають інтенсивності. Окупанти майже кожного дня використовують ракети та безпілотники для масованих ударів. Попри це, Повітряним силам вдається покращувати ефективність протидії.

Останнім часом Сили оборони збивають майже всі повітряні цілі, які по території України запускає противник. Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що це, ймовірно, пов'язано з значним покращенням засобів протидії російським ракетам.

Дивіться також Виробляти ракети до Patriot в Україні – фантастика чи реальність? Авіаексперт про балістику РФ і обстріли влітку

Що допомагає ефективно відбивати російські удари?

Олег Катков припустив, що Україна отримала від партнерів достатню кількість винищувачів 4+ покоління. Мовиться про F-16.

Їхня кількість постійно збільшувалась, покращувався досвід (пілотів – 24 Канал). Важливо не забувати, що, крім самого заліза, техніки, озброєння, важливо, хто цим усім оперує,

– сказав він.

Чим кращий досвід бійців, тим ефективніше використовуються ті засоби озброєння, які є.

Головний редактор Defense Express підкреслив, якщо говорити про протидію ворожим крилатими ракетами, то саме винищувачі – є найбільш ефективною зброєю. Головна причина – літаки наймобільніші засоби протиповітряної оборони.

Цікаво! У Повітряних силах ЗСУ підтвердили правдивість відео, на якому український F-16 знищує ворожий дрон "Шахед" за допомогою бортової гармати M61A1 Vulcan. Пілот 107-го авіаційного крила продемонстрував високу майстерність, збиваючи ціль на небезпечно близькій дистанції.

Ті винищувачі, які є на озброєнні в України можуть виконувати бойові завдання в різних регіонах нашої держави. Це значно покращує відсоток збиття ворожих повітряних цілей.

Як Україна протидіє російським атакам?