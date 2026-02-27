У Defense Express пояснили, завдяки чому суттєво зросло збиття крилатих ракет
- Сили оборони України збивають майже всі повітряні цілі противника завдяки покращеним засобам протидії.
- Україна, ймовірно, отримала від партнерів винищувачі 4+ покоління, такі як F-16, що підвищило ефективність протиповітряної оборони.
Атаки Росії по території України не втрачають інтенсивності. Окупанти майже кожного дня використовують ракети та безпілотники для масованих ударів. Попри це, Повітряним силам вдається покращувати ефективність протидії.
Останнім часом Сили оборони збивають майже всі повітряні цілі, які по території України запускає противник. Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що це, ймовірно, пов'язано з значним покращенням засобів протидії російським ракетам.
Що допомагає ефективно відбивати російські удари?
Олег Катков припустив, що Україна отримала від партнерів достатню кількість винищувачів 4+ покоління. Мовиться про F-16.
Їхня кількість постійно збільшувалась, покращувався досвід (пілотів – 24 Канал). Важливо не забувати, що, крім самого заліза, техніки, озброєння, важливо, хто цим усім оперує,
– сказав він.
Чим кращий досвід бійців, тим ефективніше використовуються ті засоби озброєння, які є.
Головний редактор Defense Express підкреслив, якщо говорити про протидію ворожим крилатими ракетами, то саме винищувачі – є найбільш ефективною зброєю. Головна причина – літаки наймобільніші засоби протиповітряної оборони.
Ті винищувачі, які є на озброєнні в України можуть виконувати бойові завдання в різних регіонах нашої держави. Це значно покращує відсоток збиття ворожих повітряних цілей.
Як Україна протидіє російським атакам?
У Повітряних силах заявили, що Росія дедалі активніше застосовує балістичні ракети, які значно складніше перехоплювати, ніж крилаті. За словами Юрія Ігната, ефективно протидіяти їм може переважно система Patriot, однак її можливості обмежені радіусом дії та необхідністю одночасно відбивати комбіновані атаки.
Під час виступу у Верховній Раді Марк Рютте заявив, що більшість ракет Україна отримала через механізм PURL, який фінансується союзниками та координується НАТО. За його словами, через цю програму передано значну частину боєприпасів як для фронту, так і для систем ППО.
Під час зустрічі з журналістами Михайло Федоров повідомив, що Україна посилила ППО, запровадивши систему After Action Review для детального аналізу кожної масованої атаки та оцінки ефективності перехоплень. За його словами, новий підхід дозволяє точніше контролювати роботу протиповітряної оборони й оперативно вдосконалювати її під час інтенсивних обстрілів.