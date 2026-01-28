Уже на межі виснаження: авіаексперт сказав, чому Росія стала атакувати Україну різними ракетами

Під час останніх атак Росія використала ракети, які виготовила вже у 2026 році. Це чергове підтвердження того, що ворог може випускати досить велику кількість засобів ураження, але також свідчить про певні проблеми.

Як розповів 24 Каналу авіаексперт Валерій Романенко, мовиться приблизно про 60 – 70 ракет Х-101 за місяць. Але вони застосовують їх практично "з коліс", тобто підвішують на літаки одразу, коли приїжджає комплекс.

Чому Росія використовує різне озброєння під час обстрілів?

Останнім часом Росія почала атакувати різними видами ракет. Це показує, що ворог має проблеми з виробництвом. Якби їх не було, то ніхто б одночасно не застосовував балістику та всі види застарілих зенітних ракет, а також експортні.

Зауважте, що у зведеннях Повітряних сил ми бачимо "Іскандер"/С-300. Росіяни вже запускають по Україні все, що у них залишилося. Це свідчить про кризу виробництва ракет,

– додав авіаексперт.

Можливо, окупантам не вистачає компонентів або у них є проблеми виробничого характеру. Адже максимальний пуск балістичних ракет був у жовтні 2025 року. Тоді за місяць випустили 87 "Іскандерів" і близько 15 "Кинджалів". У наступні місяці така кількість по Україні не летіла.

"Навіщо росіянам накопичення, коли вони з усіх сил хочуть показати хоч якийсь результат до серйозних перемовин з участю Дональда Трампа. Зараз вони мобілізують все, що мають, та запускають по Україні", – підкреслив Валерій Романенко.

Отже, українцям важливо протриматися, не підписати угоду, яка нам невигідна, бо росіяни також перебувають на межі виснаження. Їхня військова промисловість працює з великими проблемами.

Росія продовжує атакувати ракетами