росіяни випустили до 40 снарядів по Нікопольському району, по Дніпровському – дві ракети

окупанти у ніч проти 25 липня обстріляли Дніпропетровську область. росіяни випустили по Нікопольському району майже 40 снарядів. Що стосується Дніпровського, то по ньому вдарили двома ракетами.

"Прильоти" по Дніпропетровській області стались під час нічної повітряної тривоги. Тоді місцеві мешканці повідомляли, що чули вибухи. Зауважимо, що вони лунали як у Нікополі, так і в Запоріжжі.

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Постраждала 10-річна дівчинка

Як зазначив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, область ворог атакував упродовж цілої ночі. Окупанти били відразу по трьох районах: Нікопольському, Дніпровському, а також Криворізькому.

Що стосується Нікопольського, то загарбники відкривали по ньому вогонь з РСЗВ. Відомо про атаку майже чотирма десятками реактивних снарядів. Під ворожу атаку потрапили Марганецька та Мирівська громади.

Глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені 6 будинків, а також 4 господарські споруди. Відомо і про 2 газопроводи, які зазнали уражень. Один був високого, а другий – низького тиску. На щастя, їх оперативно перекрили, уникнувши масштабної пожежі.

Не минулось також і без постраждалих. Відомо, про 10-річну дівчинку, яка зазнала поранень. Глава Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук зазначив, що вона отримала легке ураження ноги. Від шпиталізації дівчинки батьки відмовились.

Ракетами били по Дніпровському району

На Дніпровський район окупанти скерували відразу дві ракети. Ворожі снаряди влучили у сільськогосподарське підприємство, що у Любимівській громаді. Внаслідок цього загорілись два ангари з сіном. Вогнеборцям уже вдалось локалізувати полум'я, яке поширилось на площу близько 2,5 тисячі квадратних метрів. Відомо також про пошкодження свиноферми, а також зерносховища. Тут минулось без постраждалих.

Згідно з попередньою інформацією, окупанти завдали удару з літака. ВониВідповідну інформацію Лукашуку надали військові.

Якщо говорити про Криворізький район, то по ньому загарбники теж били зі ствольної артилерії. Під ворожий вогонь вкотре потрапила Зеленодольська громада. Минулось без жертв, а також руйнувань.

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