Росія хоче залишатися в темпі, але всі крилаті ракети не використає, – експерт про масові атаки

Росія не використає за один раз усі крилаті ракети, щоб завдати ще більшої шкоди українській інфраструктурі. Вони будуть періодично робити обстріли, щоб труднощі з електрикою стали постійними для українців.

Про це 24 каналу розповів військовий аналітик, офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. За його словами, в росіян досі є можливості завдавати масовані ракетні удари. Потрібно готуватися до наступних таких атак.

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Вони хочуть регулярно завдавати масовані ракетні удари

Як наголошує Левін, Росія досі має певну кількість крилатих ракет і продовжує їх виробляти. З балістичними "Іскандерами" у них проблеми, але вони теж залишаються. Окупанти будуть пробувати регулярно бити по критичній інфраструктурі України.

Вони хочуть брати постійністю. Україна відновлює інфраструктуру – Росія завдає удар. Хочуть зробити це рутиною. Це – терор. Їм потрібно, щоб ці труднощі стали для громадян України постійними. А не так, що зараз ми зробимо щось страшне, а потім буде все нормально,

– зазначив Левін.

Чи допоможуть Україні системи Patriot

Левін підкреслив, що поки немає політичного рішення щодо передачі систем Patriot для України. Однак варто відзначити красивий жест від поляків, які запропонували передати їх для ЗСУ.

Якщо Україна таки отримає ці комплекси, то зможе посилити власну систему ППО. Це буде ще один ешелон проти російських ракет на рівні з системами С-300, IRIS-T, NASAMS та загонами із ПЗРК.

Проблема Patriot в тому, що їх є обмежена кількість для самого блоку НАТО. Коли пропонували Польщі, то це було в межах НАТО. А є чіткий регламент, скільки Patriot може бути в країнах Альянсу. Це є фактором, чому ці системи не можуть передати як HAWK чи NASAMS,

– пояснив Левін.

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Додамо, в Україні триває відновлення електропостачання після масованого ракетного удару, який російські окупанти завдали 23 листопада. Як повідомили в Укренерго, енергетикам вже вдалося забезпечити 70% споживання в Україні.

Атомні електростанції поступово набирають потужність. Крім того, вдалося під'єднати живлення до Запорізької АЕС. Зараз, попри ушкодження від обстрілів, працюють теплоелектростанції, гідроелектростанції, теплоелектроцентралі та частина "зеленої" генерації.