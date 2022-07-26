Врятували сотні життів: скільки російських ракет збили львівські зенітники від 24 лютого

росія продовжує завдавати масових ракетних ударів по Україні. Сили протиповітряної оборони невтомно виявляють та знищують російські цілі у небі, рятуючи життя сотень мирних українців.

За останніми даними, окупанти вже випустили по нашій території понад 3 тисячі крилатих ракет, проте українські зенітники не дають їм всім долітати до заданого місця призначення. Лише львівські підрозділи ППО знищили 8 безпілотників та щонайменше 32 крилаті ракети ворога.

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Захід України – кістка у горлі окупантів

У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що нині жоден з регіонів України не можна вважати безпечним. Російські ракети здатні долітати не лише до Львова, а й до самого краю Західної Європи.

Західні регіони нашої держави з 24 лютого виконують функцію своєрідного логістичного та гуманітарного хабу. Цей факт не дає спокою окупантам, тож вони не припиняють вивчати слабкі місця української оборони, шляхи постачання матеріально-технічних ресурсів тощо.

Так, росіяни продовжують здійснювати повітряну розвідку, після чого, як правило, запускають свої смертоносні ракети. Саме тому важливо діяти наперед – активно протистояти ворожим БпЛА і якнайшвидше знищувати їх у повітрі.

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Успіхи львівських зенітників

На варті кожного регіону України стоїть протиповітряна оборона. Вона виконує функцію винищувального та зенітного прикриття важливих державних, військових та критичних інфраструктурних об'єктів.

Цим займається, зокрема, зенітний ракетний полк імені Івана Виговського командування "Захід" Повітряних сил Збройних Сил України. Нині ці зенітники ведуть бойове чергування з протиповітряної оборони майже у кожному куточку на Заході нашої держави.

З початку повномасштабного вторгнення зенітні ракетні підрозділи полку знищили більше ніж 40 повітряних цілей: 8 російських БпЛА, решта – крилаті ракети окупантів. А це, безумовно, сотні, а, може, й тисячі врятованих життів!

– наголосили у Повітряних силах ЗСУ.

При цьому зазначається, що свою роботу зенітники героїчною не вважають, – кажуть, що кожен робить свій внесок у перемогу України на власному фронті. До слова, без вихідних і повноцінного відпочинку "виговці" борють ворога у повітрі, зберігаючи разом з тим неймовірну мотивацію.

Нагадаємо, що загалом з початку повномасштабного вторгнення росії, станом на 25 липня, ЗСУ вдалось збити щонайменше 174 крилаті ракети ворога.

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