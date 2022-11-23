Через обстріли Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС відключили від енергосистеми

Під час масованого ракетного удару по Україні у багатьох областях зникло електропостачання. Через обстріли відключили від енергосистеми дві атомні електростанції.

Про зупинення роботи блоків Хмельницької АЕС повідомив міський голова Нетішина Олександр Супрунюк. Крім того, енергоблоки Південноукраїнської АЕС також аварійно зупинені, інформує 24 канал.

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Роботу АЕС зупинили через ракетні обстріли

Супрунюк попередив мешканців про зупинення блоків електростанції. Він зазначив, що в регіоні немає електропостачання, води та, можливо, тепла.

Готуємось до гіршого, сподіваємось на краще,

– йдеться у повідомленні.

Про зупинення роботи Південноукраїнської АЕС повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Він зазначив, що енергоблоки вимушено вимкнули через аварійну ситуацію.