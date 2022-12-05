Масована атака росіян: в яких областях зникли світло та вода

Російські окупанти 5 грудня запустили багато ракет по Україні. Внаслідок цього у частині регіонів зникли світло й вода.

Де відключили електроенергію та водопостачання – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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На Сумщині – екстрене аварійне відключення світла

Для запобігання порушення роботи об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням Укренерго застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області.

У Запоріжжі виникли проблеми з водою

Як стало відомо, проблеми із водопостачанням у Запоріжжі виникли внаслідок російських ударів.

На Черкащині – проблеми зі світлом

У зв'язку з можливими ракетними обстрілами по енергооб'єктах країни, за розпорядженням Укренерго в Черкаській області застосовані спеціальні графіки аварійних відключень у таких відокремлених структурних підрозділах:

ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);

Драбівська філія ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);

Корсунь-Шевченківська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);

Кам'янська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (повністю);

Чигиринська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);

Городищенська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);

Смілянська філія ВСП "Смілянські енергетичні мережі" (частково);

ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (частково);

Шполянська філія ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (повністю).

На Миколаївщині знизять навантаження на енергосистему

"Миколаївобленерго" повідомляє, що через можливість ракетного обстрілу, надійшла команда щодо зниження навантаження на енергосистему. В Миколаївщині оперативно відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень.

В яких ще регіонах немає світла та води

Проблеми зі світлом також виникли в Одесі, Житомирі та на Київщині.

В Одесі знеструмлено всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання відсутнє по всьому місту,

– заявили в "Інфоксводоканалі".

Окрім цього, частина Кривого Рогу також залишилась без світла, вимкнені деякі котельні та насосні. Система утримується на генераторах. В один з районів міста організовано підвезення води, повідомив начальник військадміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

У Молдові теж проблеми зі світлом

Енергетична компанія країни Moldelectrica заявила, що у Молдові можливі відключення електроенергії.