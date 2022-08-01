Останній ракетний удар росіян по Одесі викликає два питання

Ракетний удар по Одесі та області 31 липня здійснили за допомогою ракет 9М723. Це оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".

Смертоносні "експерименти" тривають

На моїй пам'яті це перше застосування 9М723 в Одесі, хоча можу помилятися. Попередньо пуск здійснювався з тимчасово окупованої території Криму. І, якщо чесно, це досить дивне застосування.

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Справа в тому, що раніше ці функції виконували П-800 "Онікс" берегових протикорабельних ракетних комплексів "Бастіон". Але останнім часом їх почала дедалі частіше збивати протиповітряна оборона ЗСУ, та ефективність їх пусків знизилася в рази, як і сама кількість пусків.

Невдачі ходять слідом за вбивцями

І тут виникає питання – 9М723 були застосовані тому, що росіяни намагаються обійти нашу протиповітряну оборону чи тому, що з П-800 "Онікс" виник гострий дефіцит? Ще навіть гостріший, ніж з 9М723?

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Попередньо, на початок вторгнення їх було на складах до 400 одиниць. Але не завжди те, що на складі, придатне для використання.

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