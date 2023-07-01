Росія може мати підступніші наміри, – Ігнат про зменшення ворожих обстрілів

Інтенсивність ракетних обстрілів України з боку Росії дещо знизилася. У Повітряних силах пояснили, як це може бути пов'язано з заколотом ватажка найманців з ПВК "Вагнера".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат констатував, що ракетні удари по Україні дещо "стишились". Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що замислили окупанти

На думку Ігната, російські окупанти заощаджують ресурси для нового удару.

Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише гадати, що у них у голові після тих подій, які стались у Росії,

– сказав він.

Полковник Повітряних сил припустив, що це може бути пов'язано з заколотом Євгенія Пригожина. Він назвав цю невдалу спробу перевороту ударом на внутрішньополітичній арені країни-агресорки, після якого загарбники, можливо, оговтуються.

Водночас Ігнат натякнув, що розслаблятися зарано. Він нагадав, що тактична авіація ворога щоденно атакує Україну. Окупанти в останні місяці щодня застосовують керовані авіабомби на фронті.

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