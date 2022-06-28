Масований ракетний удар по Україні: у мережі з'явилось перехоплення розмов окупантів

Росіяни здійснюють масштабні ракетні обстріли мирних українських міст. Частину ударів вони завдають з території Білорусі.

Російські окупанти збільшують інтенсивність ракетних обстрілів мирних українських міст. Громадян просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже ворог дуже підлий та може завдати удару будь-куди.

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Перехоплення переговорів окупантів

Білоруські партизани повідомили про те, що їм вдалося перехопити переговори російських окупантів, які здійснювали ракетний обстріл України з території Білорусі.

Ворог здійснив ракетні обстріли України за допомогою авіації. Літаки вилітали з території Росії, випускали ракети по Україні, перебуваючи біля кордону України з Білоруссю, а потім поверталися у Росію.

За підрахунками білоруських партизанів, загалом 25 червня російські окупанти випустили по Україні близько 50 ракет.

Перехоплення переговорів окупантів: відео

Для атак з території Білорусі ворог використав бомбардувальники Ту-22М3 та винищувачі Су-34 та Су-35. Бомбардувальники здійснювали політ з аеродрому "Шайківка" (Калузька область), а винищувачі – з аеродрому "Сеща" (Брянська область). По Львівській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях російські окупанти били ракетами Х-32 та Х-59МК.

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