Будуть продовжувати ракетні удари по Україні, – Гуменюк припустила можливі цілі ворога

Днями керівник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що росіяни виробляють та акумулюють ракети для того, щоб зірвати наступальну операцію України. Росіяни можуть продовжувати атакувати цілі, які аналітично є найбільш імовірними.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, не можна виключати можливість ударів росіян по цивільних, військових об'єктах, по об'єктах критичної інфраструктури та логістики.

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Гуменюк повідомила, що на тлі критичного зниження запасу ракет, росіяни все одно можуть накопичити, акумулювати і застосувати їх для, щонайменше, 1 – 2 масованих ударів.

Варто бути готовим до ракетних ударів

Речниця ОК "Південь" зауважила, що стовідсотково очікувати точкових, чи масованих ударів від росіян не варто.

Потрібно просто усвідомлювати, що ворог підступний і бути готовими до того, що він буде продовжувати ракетні удари по Україні,

– резюмувала Гуменюк.

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