Будуть продовжувати ракетні удари по Україні, – Гуменюк припустила можливі цілі ворога
Днями керівник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що росіяни виробляють та акумулюють ракети для того, щоб зірвати наступальну операцію України. Росіяни можуть продовжувати атакувати цілі, які аналітично є найбільш імовірними.
Про це в ефірі 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, не можна виключати можливість ударів росіян по цивільних, військових об'єктах, по об'єктах критичної інфраструктури та логістики.
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Гуменюк повідомила, що на тлі критичного зниження запасу ракет, росіяни все одно можуть накопичити, акумулювати і застосувати їх для, щонайменше, 1 – 2 масованих ударів.
Варто бути готовим до ракетних ударів
Речниця ОК "Південь" зауважила, що стовідсотково очікувати точкових, чи масованих ударів від росіян не варто.
Потрібно просто усвідомлювати, що ворог підступний і бути готовими до того, що він буде продовжувати ракетні удари по Україні,
– резюмувала Гуменюк.
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- В ніч на 27 квітня терористи здійснили ракетний удар чотирма "Калібрами" по місту Миколаєву. Відомо про одного загиблого та 23 постраждалих. Влучання відбулися в історичну будівлю, багатоповерхівку та два приватні будинки.
- 25 квітня противник ударив по центру міста Куп'янськ, влучивши у музей. Відомо про десятьох поранених та двох загиблих жінок 54 та 57 років.
- 22 квітня росіяни обстріляли Харків та область. Били по об'єктах цивільної інфраструктури. Зафіксовано п'ять "прильотів" у місті та області. Зруйновані два приватні будинки, пошкоджено десять будинків, один гараж та чотири автомобілі. Жертв не зафіксовано.