Ракетні обстріли України: на що образився Путін
Джерело:фейсбук Павла Клімкіна
Сьогодні ракетами, які летять в нашу сторону, Путін та його режим "розмовляють" із Заходом.
Відповідь на кандидатство України в ЄС
Путін хоче "передати" ракети Лукашенку. Хоча, насправді хоче мати їх у Білорусі під своїм контролем – хто ж довірить щось Лукашенку. Іншої відповіді на надання нам статусу кандидата в ЄС там не вигадали і навіть не здатні.
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А 26 червня ще й саміт Великої Сімки, який Росії нічого позитивного не несе. І потім ще саміт НАТО в Мадриді (28 – 30 червня – 24 канал), де Росію визначать, як ключову загрозу Альянсу.
Нас не залякаєш, і Захід тепер вже теж.
Путінську Росію буде визнано ключовою загрозою НАТО / Фото Getty Images
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Чим далі продовжуватиметься цей шантаж на рівні "хулігана в дитсадковий пісочниці", тим більше шансів, що Захід вважатиме цю війну не тільки українською, а й своєю. А значить разом з нами дотисне її до перемоги.
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