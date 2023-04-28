Є лише один варіант, як припинити ракетні атаки Росії

Поясню тим, хто вважає, що завтра все закінчиться. Сьогоднішня ніч – це модель нашого життя поруч з неадекватами на багато років вперед.

Вихід з ситуації є

Росія – глибоко ворожа країна, завдання та бажання якої нести оточуючим смерть та руйнування. Безглузду смерть та безглузді руйнування.

До теми Росія може почати новий тип атак: хто під загрозою

Нічого більше вони робити не можуть, не вміють та не хочуть. І нікуди вони не подінуться – біля наших кордонів завжди вируватиме ця клоака з ядерною зброєю.

Була б можливість для України переїхати – я б радив переїхати. Але, на жаль, такої можливості немає. Треба пристосовуватись.

Потрібно закривати небо. Потрібно створювати зброю відплати. Треба зробити так, щоб у відповідь на багатоповерхівку в Умані палали аеродромні склади та їхні літаки. Щоб не лише жителі України не спали від повітряних тривог, але не спалося й мешканцям "наймиролюбнішої країни у світі". Ну, тим самим борцям із нацизмом, які підтримують мікрофюрера.

Немає іншого виходу. Вони здатні кошмарити нас десятиліттями, ми повинні вміти зробити так, щоб ця "розвага" вийшла їм боком. Домовлятися там нема з ким та й нема про що. А ось змусити їх шкодувати про вчинене – саме те, що треба.