Ранковий удар росіян по Дніпропетровщині: у Повітряних силах показали потужну роботу ППО

Ворог продовжує обстрілювати українські міста та села. Найчастіше під вогонь потрапляють ті, які розташовані близько до зони бойових дій.

Вранці 5 липня ворог вкотре атакував Дніпропетровщину. Ракети збила українська система ППО.

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Що відомо про обстріл

Російські загарбники над ранок випустили 7 ракет по Дніпропетровській області. Під удар потрапили житлові будинки у Покрові.

Декілька будівель повністю зруйновані. Дивом обійшлося без жертв.

Міський голова Олександр Шаповал повідомив, що у повністю зруйнованому будинку жили 6 людей, троє з них – діти. На місці події працювали рятувальники та правоохоронці.

Натомість у командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що над Дніпропетровщиною також працювала й наша протиповітряна оборона. Зокрема, мовиться про підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід".

Потужна робота нашої ППО: дивіться відео

Обстріли ворога

Окупанти стали обстрілювати мирних українців частіше. Зокрема, 5 липня завдали нещадного удару по Слов'янську, який дуже близько до зони бойових дій і куди рухаються загарбники. На жаль, ворогу вдалося забрати життя мирних українців. Є один загиблий та сім поранених.

Б'ють вороги й по Миколаївщині. Атакували портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська. Але наші Повітряні сили успішно ліквідували загрозу, збивши 3 ракети противника у небі над Чорним морем.

Натомість корабельне угруповання чорноморського флоту Росії нині становить 4 надводних та 2 підводні ракетні носії, які продовжують блокувати судноплавство та погрожують застосуванням 40 крилатих ракет. Також стріляли окупанти й по Баштанці, що в Миколаївській області.

Більше інформації про обстріл Дніпропетровщини: дивіться відео