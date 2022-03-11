Ракетні удари по містах цієї ночі були помстою ворога, – Арестович

Росія безжально випускає ракети по українських міста, але українська авіація добре протистоїть. Саме тому окупанти починають цинічну помсту.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що вночі українська авіація наносила потужних ударів окупантам. Саме за це вони вирішили підло помститись, передає 24 канал.

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Ворог завдав ракетних ударів по аеродромах Івано-Франківська, Луцька, по Київщині, Харківщині, Полтавщині, дніпру та інших місцях. Це спроба припинити дії нашої авіації, але через брак фахової підготовки росіян більша частина ударів була по цивільних цілях,

– розповів Арестович.

За його словами, у Дніпрі вразили взуттєву фабрику та багатоповерхівку. Арестович запевнив, що всі знають з ким мають справу і все вирішиться в бою.

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