Нам протистоїть країна-ідіот: як Росія знову це довела

Те, що нам протистоїть країна-ідіот, у принципі не вимагає додаткових доказів, але сьогоднішня ранкова атака є одним із них.

Одноокий Кремль

Удари по кораблях у Севастопольській бухті Міноборони Росії вважає терористичним актом. Даю "рупь за сто", що сьогоднішні удари по цивільній інфраструктурі такими вони не вважатимуть.

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Я не знаю, хто вдарив по кораблях і які там ушкодження. Знаю тільки, що кораблі – військові об'єкти, і це легітимна ціль в умовах розпочатої не нами війни. Росія ж – суть терористична держава, яка хоче воювати із ЗСУ, але оголосила війну цивільним.



Росія сліпо вірить, що бити по цивільній інфраструктурі – те саме, що й по військових кораблях / Колаж 24 каналу

Якщо прийняти, що сьогоднішні атаки по цивільній інфраструктурі – це відповідь за атаки кораблів, то висновок може бути лише один: недопотоплені кораблі Чорноморського флоту РФ, з яких у тому числі й ведеться ракетний обстріл України, мають бути потоплені остаточно і безповоротно.

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