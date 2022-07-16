В ОК "Південь" назвали мету ракетного терору росії проти українців

Агресор продовжує бити ракетами по всій Україні. росія не збирається зупинятися і тримає нас усіх у небезпеці.

Речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, з якою метою росія чинить цей ракетний терор. Адже окупанти збільшили інтенсивність обстрілів, особливо Півдня, інформує 24 канал.

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Окупанти хочуть посіяти паніку

За словами Гуменюк, основна мета ракетних ударів окупанта в тому, щоб посіяти паніку серед українців.

Також вона вважає, що таким чином вони хочуть посилити психологічний тиск на ті регіони, які вважаються глибоко тиловими. Хочуть створити напруження в країні внутрішнє, щоб не було розуміння, що лінія фронту просувається в бік повернення окупантів до їх країни і до очищення наших територій,

– сказала вона.

Гуменюк переконана, такий хід потрібен аби забезпечити собі такі химерні уявні перемоги. Крім того, основна мета – це знищення всього, що є українським.

Зокрема, росія вкотре обстріляла Одесу 16 липня. Можливо, окупанти хочуть розбити наші логістичні склади. Адже після звільнення острова Зміїний, ми почали вивозити зерно. Бо дійти сушею до міста чи висадити десант – малоймовірно.

росія обстрілює Південь України

Зранку 16 липня під час повітряної тривоги в Одесі почули вибухи. Згодом спалахнула пожежа. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив інформацію про те, що прилетіла ракета. Було відомо про влучання у цивільний об'єкт у місті.

ОК "Південь" згодом повідомляли, що ворог завдав ракетного удару по Одещині з напрямку Ставропілля. Для цього росіяни використали літаки стратегічної авіації Ту-95. Ворог вкотре випустив надзвичайно небезпечні ракети Х-101. Ними окупанти влучили у склад виробничо-торговельної компанії. Там спалахнула масштабна пожежа. Полум'я охопило площу близько 1000 квадратних метрів.

Не припиняють росіяни бити й по місту Миколаєву. Зранку 15 липня там чули вибухи, лунала повітрянана тривога. Окупанти б'ють без розбору – атакують житлові будинки, університети та інші цивільні об'єкти.

Як виглядає склад в Одесі, який атакували окупанти: дивіться відео