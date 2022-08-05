російські окупанти коригують дані запуску своїх ракет ще до старту, – Повітряні сили ЗСУ

Ефективність роботи української ППО за час повномасштабної війни високо оцінили у країнах цивілізованого світу. Проте окупанти роблять усе можливе, аби їхні ракети долітали до заданих цілей.

При цьому протиповітряна оборона все одно збиває ворожі ракети, завдаючи росії втрат на сотні мільйонів доларів. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу у "Медіа Центрі Україна" розповів, яких заходів вживають росіяни, щоб їхні снаряди влучали у цілі, передає 24 канал.

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Тактика окупантів щодо ракетних обстрілів України

Провідні країни світу дивуються тому, які результати демонструє українська протиповітряна оборона. Проте Юрій Ігнат зауважує, що серед останніх збитих ворожих ракет, які вдалось знешкодити нещодавно, – здебільшого крилаті. Інші типи смертоносних російських повітряних цілей ліквідовувати, на жаль, значно важче.

Важко збивати Х-22 і "Іскандер". Наша ППО, наявними засобами, не завжди їх збиває. Але щоразу докладаємо максимум зусиль. Взаємодія, навички та результативність українських військових росте,

– наголосив Ігнат.

Разом з тим противник також має свої засоби протидії українській протиповітряній обороні. За словами речника Повітряних сил ЗСУ, щоб ворожі ракети долітали до заданих цілей, росія:

використовує дані своєї розвідки;

вивчає слабкі місця українських Сил оборони;

задіює власну агентурну мережу в Україні,

коригує дані запуску ракет ще до старту, аби уникнути попадання у межу доступу української протиповітряної оборони.

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