Хочуть завадити контрнаступу: у ГУР розповіли про зміну ворожої тактики щодо ракетних ударів

Ось уже понад місяць російські військові не завдають масованих ракетних ударів. Водночас ворог переглянув свою тактику атак України. Зокрема для того, щоб завадити контрнаступу.

Про це під час телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов, передає 24 Канал. Він вважає, що росіяни наразі взяли, так би мовити, перерву. Вони прагнуть накопичити власні сили, щоб атакувати цілі, які відіграватимуть важливу роль під час контрнаступу.

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Перший етап ворог провалив

Юсов зауважив, що тактика ракетного терору зазнала змін. Це можна зауважити, якщо пригадати масовані атаки, які окупанти здійснювали взимку. А все тому, що умовний енергетичний ракетний бліцкриг ворогові не вдався. У цьому плані російські загарбники зазнали абсолютного фіаско.

Витративши для себе критичну частину ракетного потенціалу, ворог не досяг бажаного результату. Так, сьогодні тактика змінюється і ця умовна перерва застосовується для накопичення, тільки завдання будуть інші,

– наголосив Юсов.

За його словами, тепер окупанти атакуватимуть не об'єкти енергетичної інфраструктури. В пріоритеті у ворога буде все, що стосуватиметься логістики, підготовки військових цілей. Загарбники робитимуть все для того, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ.

Тактика для ворога не нова

Представник ГУР МО підкреслив, що це не якась нова тактика ворога. Таких ударів російські загарбники вже завдавали, коли лиш почали повномасштабне вторгнення.

Якщо ми говоримо про зимовий період, то заявлялись військові цілі, але цілями були саме мирні об'єкти, об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Сьогодні тактика буде інша,

– підкреслив він.

Але слід зважати все ж на той фактор, що Росія дійсно суттєво вичерпала свій потенціал. Тож відновити його до рівня повномасштабного вторгнення загарбникам не вдасться. Пауза у ракетних ударах до умовного вересня ворогові не допоможе, але й "до вересня він тримати паузу не буде".

Зауважимо, що член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зробив заяву щодо українського контрнаступу. Він зазначив, що це буде "сюрпризом, який найменше очікують" у Росії. Ба більше, він може стати несподіванкою і для громадян нашої держави. Якщо не всіх, то багатьох.