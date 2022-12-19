Ще нашкребуть ракет, – Данілов розповів, скільки масованих атак може завдати Росія

Росіяни не володіють великою кількістю ракет. Втім, вони ведуть перемовини з Іраном про поставки.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, Росія може завдати ще небагато масованих ракетних ударів.

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Скільки атак ще може завдати Росія

Росіяни не володіють великою кількістю ракет. Але є проблема, що вони ведуть перемовини з Іраном про поставки. І це для нас виклик. Наш президент, люди, які займаються міжнародними контрактами, міністр закордонних справ роблять все можливе, щоб цього не відбулося. Але ми не можемо гарантувати, що цього не станеться,

– розповів Данілов.

За його словами, Іран з 1979 року живе "у власному світі". Але якщо Росія уже просить ракети у цієї країни, тоді мова йде про те, що внутрішніх спроможностей з виробництва у них немає.

"Вони виготовляють якісь свої ракети, але та кількість, яка у них була на початку війни, і те, що вони виробляють – це непорівнянні речі", – зазначив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що якщо рахувати на великі атаки, які вже відбулися, то у Росії залишилося максимум на дві-три, можливо, вони на чотири нашкребуть.

Данілов вважає, що тоді окупанти повністю залишаться без ракет, що є неприпустимо, адже у них можуть з'явитися зовсім інші виклики, і вони мають хоч якийсь запас залишити.

Щоб ви розуміли, ту межу, яку по нормативах вони б мали втримувати, вони її вже пройшли і пройшли доволі давно. У них залишилися ракети С-300, які вони використовують зараз, на превеликий жаль, по наших містах. Цих ракет у них більш-менш достатньо,

– додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Данілов розповідав, що в Росії залишилося трохи більше чверті високоточних ракет з усього запасу, який був на початок вторгнення в Україну в лютому.