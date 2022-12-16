Намагаються розосередити ППО, – Гуменюк про тактику росіян під час масованих ударів по Україні

У п'ятницю, 16 грудня, Україна знову зазнала масованого ракетного удару. Росіяни вже традиційно використовують свої недолугі тактики, аби розосередити ППО,

Про це повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Київ". За її словами, Росія намагається розосередити увагу української протиповітряної оборони шляхом виведення у море ракетоносія під час масованих атак, передає 24 канал.

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До літаків приєднується і ракетоносій у морі

Гуменюк повідомила, що напередодні ввечері та сьогодні вранці у морі не було жодного російського корабля. Вони зайшли у пункт базування, де укривалися від шторму.

Проте вже під час підготовки масованого ракетного удару, кораблі покинули пункт базування для розосередження сил української ППО.

Спершу підіймаються літаки різних типів, які несуть ракети повітряного базування різного типу. Пізніше підключається морський ракетоносій, щоб максимально розосередити сили ППО,

– сказала керівниця пресцентру.

Також вона додала, що ворог вже не вперше застосовує таку тактику.

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