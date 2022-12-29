На Одещині окупанти воювали з прапором України: стяг вистояв

Російські окупанти 29 грудня завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, на Одещині вони вгатили по флагштоку з прапором України.

Відповідне фото оприлюднила ДСНС. Рятувальники вирушили ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу.

До теми Наступний ракетний удар може бути потужніший, ніж 29 грудня, – Повітряні сили

Внаслідок російського обстрілу постраждав прапор України

Росіяни 29 грудня вдарили по Одеській області.

Прапор України на місці ракетного удару, як уособлення усіх українців. Трохи понівечений, але незламний і продовжує міцно стояти на своєму місці,

– зауважили в ДСНС.

Дивіться фото з місця ворожого обстрілу / Фото ДСНС

У Зеленського прокоментували чергову атаку росіян

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що під час масованої атаки 29 грудня загарбники запустили 120 ракет. За його словами, росіяни хочуть повністю знищити енергетичну інфраструктуру України та докладають для цього максимум зусиль. Цей черговий ворожий обстріл є відповіддю усій світовій спільноті, яка досі вірить, що кремлівський режим – не терористичний, та схиляє Київ до миру.

Своєю чергою, радник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко показав моторошні кадри наслідків ракетної атаки у Києві. На фото видно, що зробили ворожі ракети у Дарницькому районі столиці.

Начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зауважила, що чергові ракетні удари на Півдні були спрямовані на виявлення розташування систем ППО. За її словами, масований ракетний удар був досить потужним.