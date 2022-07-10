Ракетний обстріл будинків у Часовому Ярі біля Бахмута: все, що відомо

Ввечері 9 липня росіяли завдали ракетного удару по Часовому Ярі, що на Донеччині. У місті зафіксували щонайменше 2 "прильоти" – всі по житловому сектору. Є загиблі та поранені.

24 канал зібрав усю інформацію про жахливий обстріл Часового Яру. Станом на 13:00 10 липня відомо про 15 жертв ракетної атаки, ще 5 осіб отримали поранення.

До теми Було щонайменше 2 ракети, – Кириленко прокоментував удар росіян по Часовому Яру

Ракетний обстріл стався пізно ввечері 9 липня

У ДСНС розповіли, що вибухи у житловому секторі пролунали о 21:27 9 липня. Постраждали два п'ятиповерхові будинки, в одному з них два під'їзди перетворились на купи цегли та металу.

Рятувальники працювали всю ніч. До пошуково-рятувальної операції долучили близько 70 осіб, 910одиниць техніки, 2 автокрани та 2 навантажувачі.

За ніч розібрали 70 тонн завалів

За ніч вдалось розібрати та підняти 70 тонн завалів. Станом на 8 ранку витягнули тіла 6 жертв, ще 5 людей – травмованими. Практично щогодини кількість загиблих збільшувалась.

За попередніми підрахунками, під завалами перебували 34 людей, серед них – 9 річний хлопчик. З трьома жителями вдалось навіть встановити акустичний зв'язок, їх намагаються витягнути.

Моторошні наслідки ракетного обстрілу Часового Яру / Фото Павла Кириленка та ДСНС:

Так виглядають руїни будинку / Відео Донецької ОВА

Що це були за ракети – встановить експертиза

Одразу після вибуху з'явилась інформація, що ракети могли випустити з "Ураганів". Проте голова Донецької ОВА Павло Кириленко зауважив в ефірі всеукраїнського марафону – встановленням типу ракет займеться експертиза.

По житловому району 2 – 3 ракети ворог випустив. Будемо проводити відповідні експертизи щодо того, які це були ракети, щоб не робити завчасних висновків,

– пояснив Кириленко.

! Лише напередодні вороги вже атакували Часів Яр. Тоді під удар потрапила залізнична станція. Легкі поранення дістали кілька людей.

Актуально Для ракетних ударів по Україні росіяни підготували до 3 носіїв високоточної зброї, – Генштаб

Це дії держави-терориста, – ОП

На жахливий обстріл Часового Яру відреагували в Офісі Президента. Голова ОП Андрій Єрмак зазначив, що росіяни вже вкотре б'ють по багатоквартирному будинку, де живуть десятки мирних людей.

Черговий теракт країни-терориста. росія має бути у списках держав-спонсорів тероризму,

– написав Єрмак.

Що відомо про місто Часів Яр:

Часів Яр розташований в Бахмутському районі Донецької області.

За попередніми даними, у місті проживали близько 16 тисяч людей.

У місті – найбільший в Україні комбінат вогнетривких виробів.

9 липня росіяни знищили у Часовому Ярі залізничний вокзал.

Дивіться на карті, де розташований Часів Яр:

Дивіться до теми – жахливий обстріл Часового Яру: