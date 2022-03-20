Ракетний обстріл Києва, акції протесту на Півдні: відеодайджест 25 дня війни
20 березня 2022 , 22:23Читать новость на русском
Джерело:телеграм Міноборони України
Міноборони України увечері 20 березня оприлюднило дайджет 25 дня війни Росії з Україною. Кадри руйнувань є черговим свідченням, до яких нелюдських дій вдаються окупанти.
Хоробрий український народ продовжує давати відсіч ворогу. Зокрема, на Півдні країни тривають акції проти російських загарбників.
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У відеодайджесті Міноборони згадує:
- ракетний обстріл по столиці;
- акції протесту у південних українських містах;
- мітинг на підтримку України у Єревані;
- як окупанти затримували активістів у Бердянську;
- як українські герої нищили ворога з ПТРК;
- як рух опору підірвав колону з російськими окупантами.
Відеодайджест 25 дня війни: дивіться відео