Ракетний обстріл Києва, акції протесту на Півдні: відеодайджест 25 дня війни

20 березня 2022 , 22:23
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Джерело:

телеграм Міноборони України

Міноборони України увечері 20 березня оприлюднило дайджет 25 дня війни Росії з Україною. Кадри руйнувань є черговим свідченням, до яких нелюдських дій вдаються окупанти.

Хоробрий український народ продовжує давати відсіч ворогу. Зокрема, на Півдні країни тривають акції проти російських загарбників. 

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У відеодайджесті Міноборони згадує:

  • ракетний обстріл по столиці;
  • акції протесту у південних українських містах;
  • мітинг на підтримку України у Єревані;
  • як окупанти затримували активістів у Бердянську;
  • як українські герої нищили ворога з ПТРК;
  • як рух опору підірвав колону з російськими окупантами.

Відеодайджест 25 дня війни: дивіться відео

 

Автор: Мар'яна Бекало