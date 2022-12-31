Перед Новим Роком окупанти цинічно обстріляли Київ: моторошні фото руйнувань

Російські окупаційні війська в переддень Нового Року, 31 грудня, завдали масованої ракетної атаки по Україні. Серйозних руйнувань зазнала столиця.

Через нещадні обстріли столиці постраждали місцеві мешканці, відомо про одного загиблого. 24 канал зібрав усе про ракетну атаку Києва, детальніше – читайте далі.

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Які райони столиці постраждали

Близько 14:00 на Київщині почули вибухи. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про роботу ППО. Також очільник закликав місцевих жителів перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео з місць подій.

Наслідки російських обстрілів: дивіться відео

Згодом міський голова Києва згодом підтвердив вибухи у місті. Як відомо, Росія випустила на територію України 20 крилатих ракет, 7 з яких збили над столицею.

У Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль. На щастя, постраждалих немає.

пошкоджено господарську споруду та автомобіль. На щастя, постраждалих немає. У Солом'янському районі міста уламки ракети влучили у приватний будинок. Також пошкодили готель.

міста уламки ракети влучили у приватний будинок. Також пошкодили готель. Є руйнування у Дніпровському районі Києва.

Києва. У Печерському районі також зруйнували готель. Крім того, є незначні пошкодження сусідніх будівель.

Різних ступенів пошкоджень зазнали будівлі двох шкіл в Солом'янському районі столиці, одна – в Печерському. Та один дитсадок в Солом'янському районі.

Внаслідок російської ракетної атаки пошкоджено палац "Україна" у центрі Києва. Також був приліт у готель поруч.

У Росії ж намагаються себе виправдати. Їхні цинічні заяви не перестають дивувати. Зокрема, вони стверджують, що у пошкодженому готелі були іноземні радники НАТО.

Які наслідки ворожих обстрілів

Загалом у Києві пролунало понад десяток вибухів. О 15 годині надійшла інформація, що внаслідок ракетної атаки поранено журналіста з Японії, його забрали в лікарню.

Постраждалим виявився Ватару Секіта, який працює в одній з найбільших газет Японії "Асахи Сімбун". Під час масованого удару він перебував у готелі, у який влучила ракета.

За інформацією КМВА, у Києві внаслідок російських ударів 21 людина отримала поранення, одна особа – загинула.

Руйнування в столиці після обстрілу / Фото Віталій Юрасов та місцеві телеграм-канали

Варто додати, що, окрім Києва, вибухи пролунали на Хмельниччині, Миколаївщині, Житомирщині, Харківщині, Тернопільщині та Херсонщині. Повідомляли про роботу ППО.

Наразі відомо, про значні руйнування в Миколаївській області, та 7 постраждалих внаслідок прильоту в Хмельницькій області.