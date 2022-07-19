20-річна дівчина має 98% опіків: в якому стані постраждалі від обстрілу Вінниці

У ніч проти 19 липня померла 25-та жертва ракетного обстрілу Вінниці. Восмеро потерпілих перебувають у вкрай важкому стані. 20-річна дівчина бореться за життя.

Про стан постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Вінниці розповів на брифінгу голова ОВА Сергій Борзов, інформує 24 канал. Він зазначив, що у лікарнях залишається ще 54 поранені.

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Дуже важкий стан – у 20-річної дівчини

У критичному стані перебуває 20-річна дівчина. У пацієнтки – 98% опіків тіла. До Львова доправили 8-річного хлопчика Романа, мати якого не вижила під час удару ворога.

Аби вилікувати дитину, медичний заклад шукають у Польщі, адже необхідні фахівці, які займаються опіками такого типу. Також до Львівського опікового центру вже доставили 4 пацієнтів. Ще двох – готують до перевезення.

Померла лікар-невролог клініки "Нейромед"

У ніч проти 19 липня не стало Наталії Фальштинської. У 45-річної жінки залишилось троє дітей. Коли росіяни вдарили ракетами по Вінниці, лікар-невролог саме приймала пацієнтів у клініці "Нейромед". Цей медзаклад знищило повністю.

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Ракетний обстріл Вінниці: коротко

14 липня вранці під час масової повітряної тривоги ворог вдарив ракетами "Калібр" по Вінниці.

росіяни поцілили по цивільній будівлі біля будинку побуту "Ювілейний".

Пошкоджено було понад 30 будівель, згоріли близько 40 автівок.

Жертвами удару стали 25 осіб, серед них троє – діти.

Ще понад 100 звернулись до медиків по медичну допомогу.

Пропагандистка маргаріта сімоньян цинічно заявила, що, мовляв, обстріляли "штаб нацистів".

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл черговим терактом росії.

Дивіться у відео – Зеленський показав шокуючі кадри з Вінниці: