Але біди нароблять ще багато, – у розвідці впевнені, що українців не зламає ракетний терор Росії

Росія продовжує тероризувати українські міста крилатими ракетами та дронами, наражаючи на небезпеку життя мирних людей. Однак в Головному управлінні розвідки впевнені, що результат таких обстрілів один – Україна вистоїть.

Останній масований ракетний удар був у четвер, 26 січня. Речник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону констатував, що українська енергетична система вистоїть. Про це інформує 24 Канал.

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Росії щоразу не вдаються "бліцкриги"

Розпочав представник розвідки з того, що як і у випадку зі "взяттям Києва за три дні", окупанти хотіли уже під час першої масованої атаки занурити громадян України у тотальну темряву. Проте їм не вдалось це зробити.

Нічого цього не відбулось. Ми бачимо, що тактика змінюється. Точних ракет менше. Інтервали інші. Те, що не вдалось їм одразу зробити, коли випускали понад сотню ракет, не вдасться і пізніше. Хоча так – біди нароблять ще багато,

– сказав речник.

Водночас він вкотре закцентував на тому, що ця так звана "спеціальна військова операція" є безумною. Однак загарбникам не вдалось ні у перші тижні після 24 лютого зламати Україну, ні під час масованих ракетних атак швидко "положити" українську енергетичну систему.

Власне, можна констатувати, що колапсу не сталося, попри мрії російського диктатора. Однак все ж, на превеликий жаль, від цих обстрілів щоразу страждають звичайні люди та цивільні об'єкти.

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