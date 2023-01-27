Але біди нароблять ще багато, – у розвідці впевнені, що українців не зламає ракетний терор Росії
Росія продовжує тероризувати українські міста крилатими ракетами та дронами, наражаючи на небезпеку життя мирних людей. Однак в Головному управлінні розвідки впевнені, що результат таких обстрілів один – Україна вистоїть.
Останній масований ракетний удар був у четвер, 26 січня. Речник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону констатував, що українська енергетична система вистоїть. Про це інформує 24 Канал.
Читайте також Немає відповідних засобів: у Повітряних силах розповіли про труднощі в збитті балістичних ракет
Росії щоразу не вдаються "бліцкриги"
Розпочав представник розвідки з того, що як і у випадку зі "взяттям Києва за три дні", окупанти хотіли уже під час першої масованої атаки занурити громадян України у тотальну темряву. Проте їм не вдалось це зробити.
Нічого цього не відбулось. Ми бачимо, що тактика змінюється. Точних ракет менше. Інтервали інші. Те, що не вдалось їм одразу зробити, коли випускали понад сотню ракет, не вдасться і пізніше. Хоча так – біди нароблять ще багато,
– сказав речник.
Водночас він вкотре закцентував на тому, що ця так звана "спеціальна військова операція" є безумною. Однак загарбникам не вдалось ні у перші тижні після 24 лютого зламати Україну, ні під час масованих ракетних атак швидко "положити" українську енергетичну систему.
Власне, можна констатувати, що колапсу не сталося, попри мрії російського диктатора. Однак все ж, на превеликий жаль, від цих обстрілів щоразу страждають звичайні люди та цивільні об'єкти.
Ворог намагається приховати свої злочини, однак на нього все одно очікує трибунал
- До цієї теми зазначимо, що росіяни намагаються "змити" з себе відповідальність за обстріли України. Як інформує видання Defense Express, окупанти почали маскувати свої ракети Х-101.
- Власне, загарбники зачищають болгаркою серійні номери на корпусі ракет для того, щоб неможливо було ідентифікувати приблизну дату їхнього виготовлення.
- Однак усім уже очевидно, що Путіна, його соратників та військових, які виконували злочинні накази, очікує трибунал. Bloomberg пишуть про те, ЄС хоче створити спеціальну прокуратуру для розслідування воєнних злочинів Росії на українських територіях.
- Відомо, що спеціалісти уже збирають усю доказову базу про звірства окупантів, однак європейські чиновники не знають до кінця, як правильно організувати процес щодо створення спецпрокуратури.