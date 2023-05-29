Один з будинків відновленню не підлягає: кадри з місця падіння уламків дрона на Кіровоградщині

Вночі 29 травня окупанти намагалися атакувати "Шахедами" Кіровоградщину. Однак ППО знищила дрон, але уламки впали на житлові будинки.

Уламки впали у Новоукраїнському районі. Наразі там працює комісія.

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Що відбувається на місцях падіння уламків дрона

Як розповів очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, у Новоукраїнському районі на місці падіння уламків "Шахеда" працює комісія. Обстежують 8 постраждалих домоволодінь.

Мешканців одного з будинків вже знайшли куди відселити, бо помешкання не підлягає відновленню. Ще в одному будинку уламками зруйнувало покрівлю. Решта 6 осель мають незначні ушкодження,

– зазначив глава регіону.

Наразі наслідки ліквідовують. Комісія вже підраховує збитки. А місцева влада обіцяє допомогти родинам.

Наслідки падіння уламків дрона / фото Кіровоградська ОВА

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