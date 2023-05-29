Один з будинків відновленню не підлягає: кадри з місця падіння уламків дрона на Кіровоградщині
Джерело:Андрій Райкович
Вночі 29 травня окупанти намагалися атакувати "Шахедами" Кіровоградщину. Однак ППО знищила дрон, але уламки впали на житлові будинки.
Уламки впали у Новоукраїнському районі. Наразі там працює комісія.
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Що відбувається на місцях падіння уламків дрона
Як розповів очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, у Новоукраїнському районі на місці падіння уламків "Шахеда" працює комісія. Обстежують 8 постраждалих домоволодінь.
Мешканців одного з будинків вже знайшли куди відселити, бо помешкання не підлягає відновленню. Ще в одному будинку уламками зруйнувало покрівлю. Решта 6 осель мають незначні ушкодження,
– зазначив глава регіону.
Наразі наслідки ліквідовують. Комісія вже підраховує збитки. А місцева влада обіцяє допомогти родинам.
Наслідки падіння уламків дрона / фото Кіровоградська ОВА
Нічна ракетна атака України 29 травня: що відомо
- Вночі 29 травня окупанти випустили до 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспійського моря. Також летіли 35 ударних безпілотників Shahed-136/131.
- Сили ППО збили 37 ракет, 29 ударних БпЛА та 1 розвідувальний дрон.
- Згодом вдень також оголошували повітряну тривогу. Валерій Залужний повідомив, що вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України.
- Так, близько 11:30 29 травня ворог атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Загалом випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено.
- Начальник ГУР МО Кирило Буданов звернувся до окупантів після їхньої спроби атакувати Україну балістичними ракетами. Він запевнив, що скоро буде відповідь.
- До того ж Буданов наголосив, що чергова спроба терористичних дій Росії вкотре зазнала поразки. Залякати українців не вийшло, вийшло лише розізлити.