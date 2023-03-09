Росія атакувала Київ ракетою "Кинджал": у КМВА розповіли про постраждалих та наслідки удару

У четвер, 9 березня, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. на жаль, влучання є у Києві.

Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону розповів про наслідки удару по столиці, пише 24 Канал.

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Яка ситуація у Києві

Зокрема, він наголосив, що ворог полюбляє завдавати терору у певні знакові дати. Сьогодні ж, 9 березня, виповнюється 209 років від дня народження українського поета, прозаїка, художника та громадського діяча Тараса Шевченка.

За його словами, ліквідація наслідків триває. У Святошинському районі уламками ракети поранено три людини, їм зараз надають медичну допомогу. Рештки ракети пошкодили автомобілі.

Тому екстрені відключення електроенергії не дозволяють забезпечити опалення приблизно 40 відсотків споживачів Києва. Також через брак електроживлення на верхніх поверхах висотних будинків міста може бути низький тиск води,

– додав він.

Росія використала ракету "Кинжал"

Нагадаємо, що тривога тривала у столиці майже 7 годин. За цей час росіяни випустили практично всі типи свого повітряного озброєння: починаючи від баражуючих боєприпасів "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет.

Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури,

– повідомив начальник КМВА Сергій Попко.