Ракетний удар біля Черкас: пошкоджений об'єкт інфраструктури, є загиблий та постраждалі

Російські окупанти 26 червня завдали ракетних ударів по Черкащині. На жаль, одна людина загинула, ще 5 – постраждали.

Було 2 прильоти поблизу самих Черкас, повідомив глава Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

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Станом на 14:20 відомо, що пошкоджено об'єкт інфраструктури. Детальнішої інформації по жертву та травмованих поки не розголошують.

Чиновник вкотре попросив місцевих жителів не публікувати фото та відео з місця події. Не треба наражати інших на повторні атаки по локаціях. Табурець закликав слідкувати за офіційними повідомленнями.

Що цьому передувало

Близько 10:40 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Згодом жителі Черкаської області повідомили, що чують вибухи. Такі звуки, зокрема, було чути в обласному центрі. Радник керівника ОВА Олександр Скічко підтвердив інформацію про вибухи та закликав людей залишатись в укриттях.

Ракетна атака по Києву

Росіяни 26 червня обстріляли Шевченківський район Києва. Вони влучили у 9-поверхівку та дитячий садочок поблизу. Внаслідок атаки є жертви та постраждалі. З-під завалів витягли вже трьох людей, серед яких 7-річна дівчинка. Постраждала і її матір – жінка є громадянкою Росії.

Крім того, обстрілами пошкодили водопровідну магістраль в столиці. Однак в "Київводоканалі" запевнили, що витік оперативно локалізували.

З'ясували, що Росія завдала ударів по столиці України зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 з Каспійського моря.

Також ще 3 вибухи чули жителі під час другого сигналу повітряної тривоги. Деталі поки невідомі.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що окупанти можуть увесь день гатити по українських містах. Зокрема, по Києву. Тому він закликав не нехтувати повітряною тривогою.

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