Ракетний удар біля Черкас: пошкоджений об'єкт інфраструктури, є загиблий та постраждалі
Джерело:фейсбук Ігоря Табурця
Російські окупанти 26 червня завдали ракетних ударів по Черкащині. На жаль, одна людина загинула, ще 5 – постраждали.
Було 2 прильоти поблизу самих Черкас, повідомив глава Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
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Станом на 14:20 відомо, що пошкоджено об'єкт інфраструктури. Детальнішої інформації по жертву та травмованих поки не розголошують.
Чиновник вкотре попросив місцевих жителів не публікувати фото та відео з місця події. Не треба наражати інших на повторні атаки по локаціях. Табурець закликав слідкувати за офіційними повідомленнями.
Що цьому передувало
Близько 10:40 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Згодом жителі Черкаської області повідомили, що чують вибухи. Такі звуки, зокрема, було чути в обласному центрі. Радник керівника ОВА Олександр Скічко підтвердив інформацію про вибухи та закликав людей залишатись в укриттях.Зверніть увагу! Востаннє звуки вибухів у Черкасах лунали 4 травня. Однак Табурець запевнив, що в області спрацювала система ППО. У той день "прильоти" були по центру Дніпра.
Ракетна атака по Києву
- Росіяни 26 червня обстріляли Шевченківський район Києва. Вони влучили у 9-поверхівку та дитячий садочок поблизу. Внаслідок атаки є жертви та постраждалі. З-під завалів витягли вже трьох людей, серед яких 7-річна дівчинка. Постраждала і її матір – жінка є громадянкою Росії.
- Крім того, обстрілами пошкодили водопровідну магістраль в столиці. Однак в "Київводоканалі" запевнили, що витік оперативно локалізували.
- З'ясували, що Росія завдала ударів по столиці України зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 з Каспійського моря.
- Також ще 3 вибухи чули жителі під час другого сигналу повітряної тривоги. Деталі поки невідомі.
- Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що окупанти можуть увесь день гатити по українських містах. Зокрема, по Києву. Тому він закликав не нехтувати повітряною тривогою.
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