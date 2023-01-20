У Дніпрі поховали родину Фігурних, яка загинула під завалами будинку після ракетного удару

У Дніпрі внаслідок ракетного удару загинула ціла родина Фігурних. Сьогодні, 20 січня, їх поховали.

Родина відзначала свято. Вони вперше за довгий час зібралися разом.

Зверніть увагу У Дніпрі попрощалися з батьками дівчини, фото якої на руїнах багатоповерхівки облетіло світ

У Дніпрі поховали родину Фігурних

20 січня у Дніпрі відбулася церемонія прощання з родиною Фігурних. Марина Фігурна та її чоловік Андрій Осинський приїхали до батьків – Світлани та Юрія – з Одеси.

Також у будинку був брат Марини – Олександр Фігурний з дружиною Яною та донькою Анною, якій було лише 15 років.

Як стало відомо, ідентифікувати вдалося лише п'ятьох, оскільки чоловік Марини – Андрій Осинський – вважається зниклим безвісти.

Врятувати вдалося лише маму Марини – Світлану. Нині вона перебуває у лікарні.



Церемонія прощання з родиною Фігурних / фото "Суспільне"



Родина Фігурних / фото "Суспільне"

Що відомо про родину Фігурних

Родина з 7 людей зібралась вдома на свято. Наймолодшій дівчинці Ані було всього 15 років. Марина з Андрієм приїхали до батьків – Яни та Олександра. Разом вони поїхали в гості до бабусі з дідусем. Ракета потрапила прямо в їхній будинок.

Їхня родичка, сестра Ані, розповіла, що опізнали тіла всіх, крім дядька. Бабуся перебуває в реанімації.

Сестра загиблої Ані відкрила її сторінку в інстаграмі та написала прощальний пост. Під ним люди пишуть спогади про дівчинку. Наголошують, що вона була доброю та хорошою людиною.

Ракетний удар по будинку у Дніпрі