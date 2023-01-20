У Дніпрі поховали родину Фігурних, яка загинула під завалами будинку після ракетного удару
Джерело:"Суспільне"
У Дніпрі внаслідок ракетного удару загинула ціла родина Фігурних. Сьогодні, 20 січня, їх поховали.
Родина відзначала свято. Вони вперше за довгий час зібралися разом.
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У Дніпрі поховали родину Фігурних
20 січня у Дніпрі відбулася церемонія прощання з родиною Фігурних. Марина Фігурна та її чоловік Андрій Осинський приїхали до батьків – Світлани та Юрія – з Одеси.
Також у будинку був брат Марини – Олександр Фігурний з дружиною Яною та донькою Анною, якій було лише 15 років.
Як стало відомо, ідентифікувати вдалося лише п'ятьох, оскільки чоловік Марини – Андрій Осинський – вважається зниклим безвісти.
Врятувати вдалося лише маму Марини – Світлану. Нині вона перебуває у лікарні.
Церемонія прощання з родиною Фігурних / фото "Суспільне"
Родина Фігурних / фото "Суспільне"
Що відомо про родину Фігурних
Родина з 7 людей зібралась вдома на свято. Наймолодшій дівчинці Ані було всього 15 років. Марина з Андрієм приїхали до батьків – Яни та Олександра. Разом вони поїхали в гості до бабусі з дідусем. Ракета потрапила прямо в їхній будинок.
Їхня родичка, сестра Ані, розповіла, що опізнали тіла всіх, крім дядька. Бабуся перебуває в реанімації.
Сестра загиблої Ані відкрила її сторінку в інстаграмі та написала прощальний пост. Під ним люди пишуть спогади про дівчинку. Наголошують, що вона була доброю та хорошою людиною.
Ракетний удар по будинку у Дніпрі
- 17 січня у Дніпрі завершили пошукові роботи на місці ракетного обстрілу, які тривали три дні. Працівникам ДСНС вдалося врятувати 39 людей, з яких шестеро дітей.
- Через російський обстріл Дніпра травмовано 79 осіб, з них 16 дітей. Рятувальники отримали 47 повідомлень про безвісти зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, у лікарнях.
- Станом на 20 січня стало відомо, що після трагедії у Дніпрі досі безвісти зниклими вважаються шестеро людей. Рятувальна операція вже закінчена, проте людей продовжують шукати.
- До речі, у Дніпрі після трагедії у зруйнованому будинку знайшли чималу суму грошей. Власника цих коштів поки не знайшли.